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Gündem İşte bu kadar alçaldılar! Cumhuriyet gazetesi Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldu “Laikliğe hançer saplandı”
Gündem

İşte bu kadar alçaldılar! Cumhuriyet gazetesi Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldu “Laikliğe hançer saplandı”

Yeniakit Publisher
2023-06-08 10:52:00 -
İşte bu kadar alçaldılar! Cumhuriyet gazetesi Külliye'de dua edilmesinden rahatsız oldu "Laikliğe hançer saplandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreninde dua edilmesi CHP medyasında rahatsızlığa sebep oldu. Cumhuriyet gazetesi, duayı “laikliğe hançer” olarak eleştirdi.

Türkiye'deki her dini gelişmeyi “laiklik” argümanıyla boğmaya çalışan CHP medyası yine aynı hamam aynı tas... Genel başkan değişikliği kavgalarına tutuşulan parti ve medyasında bu gündemde dahi İslam'a çatma fırsatı oluşturuldu. CHP destekçisi Cumhuriyet gazetesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dua edilmesini hazmedemedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama merasiminde gayrimüslim katılımcıların dahi el açarak “amin” dediği duayı eleştirdi. Kalkandelen, dua edilmesine tepki göstermeyen CHP yönetimine de çattı.

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