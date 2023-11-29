İşte boykotun gücü! Starbucks şubeleri işçi çıkarmaya başladı...
Katil İsrail'e destekleri sebebiyle Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde boykot edilen Starbucks zincirlerinin ekonomik zorluk yaşamaya başladığı belirtildi.
Starbucks şubelerinin Türkiye'deki boykotu devam ediyor.
Katil İsrail'e desteği sebebiyle boykot edilen Starbucks şubelerine giden duyarlı Müslümanlar, bilinçsizce Starbucks'a müşteri olmayı sürdüren vatandaşları uyarırken, boykot etkisini göstermeye başladı.
The New Arab gazetesi boykotun Mısır'da da sürdüğünü belirtti.
Gazete, Mısır'daki Starbucks şubelerinin boykot sebebiyle ciddi zarara uğrayarak işçi çıkarmaya başladığını aktardı.
Gündem
Starbucks'a Müslümanların boykotundan sonra bir darbe de çalışanlarından! Tarihi grev başlıyor