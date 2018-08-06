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İşte Beşiktaş'ın yeni 10 numarası!

Beşiktaş, Borussia Dortmund dünyaca ünlü futbolcusu Kagawa'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:06
İşte Beşiktaş'ın yeni 10 numarası!

Anderson Talisca'dan doğan boşluğu kapatmak için 10 numaralı pozisyona kaliteli bir oyuncu arayan Beşiktaş'ta hedef: Shinji Kagawa...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ihtiyaçları olduğunu bildirdiği 10 numaralı mevki için ön plana çıkan Japon yıldızın bonservisi alınmak isteniyor.

Çin'den sonra Japonya'ya da açılmak isteyen Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuyu reklam yüzü de yapmayı amaçlıyor. İdareciler, 2020'ye kadar kontratı bulunan oyuncu için kısa süre içinde temaslara başlayacak.

Dünya futboluna adını Borussia Dortmund'da duyuran Japon futbolcu, kariyerine Miyagi Jugend'de başladı. 2006'da Cerezo Osaka'ya, 2010'da Alman devi Dortmund'a geçen yıldız orta saha, 2012'de ManU'ya 16 milyon euro'ya transfer olmuştu.

29 yaşındaki futbolcu, 2 yıl Kırmızı Şeytanlar'da top koşturup B. Dortmund'a geri dönmüştü. Japon Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılan Kagawa, geçen yıl Dortmund'da 27 maça çıkıp 6 gol, 7 asist yapmıştı.

Kagawa'nın ilk 11 oyuncusu olmaması, bu transferde avantaj olarak gözüküyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:06
  1. Beşiktaş
  2. Shinji Kagawa
  3. Borussia Dortmund

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