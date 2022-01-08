İşte Benzemezler İttifakı’nın hayalindeki koltuk paylaşımı! Nevşin Mengü ağzından baklayı çıkardı

CHP’li gazeteci Nevşin Mengü dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Bir televizyon programında konuşan Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 ekibine ilişkin iddialarda bulundu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun 2023 listesi

CHP’li Nevşin Mengü, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Adayı olmasını isteyenler şemayı hazırladı. Meral Akşener ve Ali Babacan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Ekonomi de Ali Babacan, Dışişleri Bakanlığı ise Ahmet Davutoğlu'na verilecek." dedi.

“Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanıdır”

Davutoğlu’nun kabine listesinde yer aldığı yönündeki iddia Kılıçdaroğlu’nun hakaretlerini hatırlattı. Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı 2013 yılı haziran ayında Kılıçdaroğlu, “Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanıdır. Ülkeyi ve dış politikayı iyi yönetemiyor. Maalesef Başbakan bu Dışişleri Bakanı’nın söylemleri çerçevesinde bir politika oluşturuyor. Ve bu politika Türkiye’ye zarar veriyor” sözleriyle hakaret etmişti.

“Espri zekası fazla gelişmemiş”

23 Kasım 2014’te Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu’na şu sözlerle yüklenmişti:

“Davutoğlu’nun espri zekası fazla gelişmemiş. Espriyi zeki insanlar üretir.”