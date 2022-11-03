İşte Baykar'ın yeni jeti
İnsansız hava aracı teknolojisinde Türkiye'yi adeta ayağa kaldıran Baykar şirketi, Challenger 650 model iş jeti satın aldı.
İnsansız hava aracı teknolojisinde dünyanın en önemli şirketleri arasında yer alan Baykar, Challenger 650 model iş jeti satın aldı.
Uçak, İstanbul Havalimanı’nda tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün Baykar teknoloji şirketinin üssü Çorlu’ya uçtu.
Baykar Teknoloji bünyesindeki Cevheri Havacılık adına kayıtlı uçak TC-CVR tescilini aldı.
Cevheri Havacılık’ın iş jeti filosunu genişletme planları olduğu belirtildi.
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