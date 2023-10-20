İşte Batı'nın caniliği! Canlı yayında İsrailli ve Filistinli çocuklar üzerinden kan donduran sözler!

İsrail, 14 günden bu yana Filistinli sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail hava saldırılarıyla adeta bir açık hava hapishanesini andıran Gazze'de sivillerin yaşadığı evleri hatta hastaneleri bile hedef aldı. Yapılan saldırılarda aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu binlerce Filistinli can verirken Batı medyası katliama kulak tıkadı. Öyle ki, İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı, haklı gösterme çabasına başladı.

Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova canlı yayında kullandığı ifadelerle skandala imza attı. Ukrayna'daki bir televizyon kanalına katılan Tatiana Martynova, açık açık İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı.

İsrailli ve Filistinli çocukları kıyasladı!

Canlı yayında skandal ifadeler kullanan Martynova, "Size İsrailli bir çocukla Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım. İsrailli bir çocuk yetişirken konu sevgi ve zenginlik gibi şeyler değildir. Bu çocuk insanların nasıl öldürüleceğinin öğretildiği bir okula gitmez. (Filistinli çocuk) 16 yaşına geldiğinde ise annesi ona bir silah verir ve 'Git bir Yahudi' öldür der. İşte fark bu. Bir tarafta İsrailli diğer tarafta Filistinli anne. Demek istediğim Nazizm'e yakın bir durum." dedi.

Canlı yayında nefret kusan ve Filistinlileri hedef alan Martynova'nın sözlerine tepki yağdı.