İşte Batı medyası! Siyonist Netanyahu'yu çizdi diye işten kovuldu!
İngiliz 'The Guardian' gazetesinde 40 yılı aşkın süredir çalışan karikatürist Steve Bell, işgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten çıkarıldı.
İngiliz 'The Guardian' gazetesinde 40 yılı aşkın süredir çalışan karikatürist Steve Bell, işgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yer verdiği çizimi nedeniyle işten çıkarıldı.
Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, Netanyahu kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi. Görselin üzerinde ise "Gazze sakinleri, şimdi defolun." yazısı yer aldı.
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