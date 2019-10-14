İşte Batı ahlâksızlığı! Eşcinsel oyuncuya 'iyilik perisi' rolü! Batı'nın küresel sinema endüstrisi tarafından eşcinsel sapkınlığı yayma çabaları artarak sürüyor. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanarak bu ödülü alan ilk siyahi eşcinsel olarak Emmy tarihine geçen Billy Porter, müzikal türündeki Cinderella filminde iyilik perisini canlandıracağını açıkladı.

Batı'dan dalga dalga yayıldıkça Türkiye'de de taraftar bulan ve gün geçtikçe normalleştirilmeye çalışılan eşcinsel sapkınlık, küresel sinema endüstrisi eliyle sistemli biçimde işlenmeye devam ediyor. Emmy ödüllü eşcinsel oyuncu Billy Porter'ın, müzikal türündeki yeni film Cinderella’da iyilik perisini canlandıracağı öğrenildi. 49 yaşındaki eşcinsel oyuncu, Cinderella filminde rol alacağını katıldığı New Yorker Festival’de doğruladı.

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