İşte Başkan Erdoğan'ın tavsiye içeceği

Portakal ve suyu kış aylarının vazgeçilmezidir. İçerisindeki C vitamini sayesinde bizleri soğuk algınlığından korur.

Portakal C vitamininin yanı sıra B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor. Lifler, organik asitler ve şeker açısından da zengin.

Nar suyunu her gün 1 bardak içildiğinde işe kan basıncını dengelemekle başlıyor.

İçeriğindeki yüksek oranda potasyum, C vitamini ve polifenoller sayesinde kan akışının düzenlenmesi sağlayan nar suyu, yüksek tansiyon problemi olanlara özellikler öneriliyor.

Nar suyu, bu özelliği sayesinde karaciğerde biriken zararlı maddelerin de temizlenmesini sağlıyor.

Öte yandan antioksidan özelliği ile aslında tam da bir stres savar.

Portakal nar karışımı

Katkısız olarak hazırlamayı tercih edenler için, 2 portakal ve 1 adet nar ister elde ister meyve sıkacağından geçirilerek elde edilir. Günde 1 bardak tüketilmelidir.