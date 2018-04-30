İşte Bahçeli'nin yeni arabası ve anlamlı plakası!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Bahçeli’nin klasik araba koleksiyonunun 11, parçası olan otomobil bir Mercedes oldu. MHP lideri Bahçeli yeni otomobilini göstermedi ancak şöyle tarif etti: "Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999..." Bahçeli'nin koleksiyonundaki klasik otomobiller 1973-74 modeller ve genel merkezin garajında duruyor...

KİBAR DURUŞLU KLASİK MERCEDES

MHP lideri Bahçeli, gazetecilerle yaptığı sohbette klasik otomobilleriyle ilgili bir moru üzerine yeni bir araç daha satın aldığını söyledi. “Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999." diyen Bahçeli, "Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor." dedi.

Kaynak: İnternethaber