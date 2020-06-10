İşte Aysofya anketinin sonuçları!

Ünlü tarihçi Ahmet Anapalı, tekrar camiye dönüştürülmesi an meselesi olan Ayasofya'ya dair açıklamalarda bulundu. Haber7'ye konuşan Anapalı, henüz açıklanmayan anketin sonucunu da Türkiye'ye duyurdu.

Anapalı'nın açıklamaları şu şekilde:

Ayasofya normalde Türkiye Cumhuriyeti’nde herhangi bir bakanlığa bağlı herhangi bir müdürlüğü bağlı herhangi bir kurum. Dışarıdan böyle görünüyor. Müzeler müdürlüğüne bağlı bir müze. Fakat Yunanistan’dan Rusya’ya, Mısır’dan Cezayir’e kadar bütün ülkelerinin yorum yapıyor olması sadece Ayasofya’nın yalnızca bir bina bir müze olmadığını ortaya koymaktadır. Ayasofya bir semboldür. Ayasofya tam olarak bizim de dediğimiz gibi bir bayraktır ve bir tarihi mirasın ve bir medeniyet bilincinin somutlaşmış halidir. Ayasofya hakkındaki insanların düşünceleri turnusol kağıdı gibi onun tarih medeniyet ve kültür noktasında durduğunu göstermektedir. Ayasofya bir camidir bir kılıç hakkıdır.. Bütün dünyanın tüm devletlerinde devletler bir yeri aldıklarında istedikleri bir mekanı ya da bölgeyi kılıç hakkı olarak değiştirme hakkına sahiptirler. Bunun dünya hukukunda yeri vardır. Bu bir çapul, talan, yağma değildir. Dünya hukukunda yeri olan bir özelliktir ve Fatih de kılıç hakkı olarak İstanbul’u istememiş Ayasofya’yı istemiştir. Vakfiyesini koymuştur. Vakfiye duasını okutmuştur. Bu noktada Ayasofya’nın cami olduğu, Yunanistan’ın bir savaş sebebi saymasından da ortaya çıkmaktadır.

“Yunanistan da oradaki camileri yıkmaya çalışır” sözünü söyleyenler sanıyorum ki hiç Yunanistan’a gitmemişler. Orada cami yok, yani Yunanistan’ın camilikten başka bir şeye çevireceği cami kalmadı. Tuvalet yaptıkları pavyon yaptıkları camiler var. Genelevi olarak kullandıkları camiler var. Bugün Selanik’e gidin, herhangi bir iline gidin cami göremiyorsunuz. Dolayısıyla ne ile tehdit edeceksiniz?

Benim ülkemde sadece Fatih’te 124 tane kilise var. Beyoğlu’nda apartman kiliseleri var. Normalde batıda minare olmaz. Batıda ezan okunmaz. Benim ülkemde çan kuleleri var ve çan çalıyor. Müslümanlar da bundan rahatsız olmuyorlar. Dolaysıyla kimi kiminle tehdit edecekler benim ülkemde binlerce kilise var. Yapabileceklerini yapsınlar ama yapacak bir şeyleri yok.

Yüzde 89.5 cami olmasını istiyor

Yalnızca çapulculuk, kabadayılık yapıyorlar. Meydan okuyorlar. Ayasofya cami olmasın kartını hep kullanıyorlar. Biz de bunun karşılığında Ayasofya’yı cami yaparak bunun cevabını verelim yeter artık. Bu tehditler ilelebet kıyamete kadar her ‘Ayasofya cami olsun’ dendiğinde önümüze çıkacak. Ve biz bu tehdidi bugün göğüslemezsek bizim karşımızda dağ gibi büyüyecektir. Dolayısıyla kimin elinden ne geliyorsa onu yapsın. Basit bir durum değil demek ki savaş sebebi sayıyorlar. Ben de bunu bir savaş sebebi olarak sayabilirim. En son bu hafta ‘Ayasofya cami olmalı mı anketi’ yapıldı. Bu anket henüz kamuoyuna açıklanmadı. Sonucu biliyorum, yüzde 89.5 Ayasofya cami olsun diyor. Bu ülkenin tarihini 1923’ten başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile hükümeti bir nevi eleştirerek “Sizi tutan mı var? Cami yapacaksanız yapın ne bu kadar yaygara yapıyorsunuz” diyerek aslında bir şekilde cami yapılmasına ses çıkarmayacağını ve destekleyeceğini ifade ediyor. Hiçbir zaman bu millet bu kadar fazla konsolide edilmedi bu konuda. Bu fırsat kaçmamalı.