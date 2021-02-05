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Dünya İşte Avrupa'nın özgürlüğü! 'Koronavirüs yok' diyen serbest gazeteciye şoke eden ceza!
Dünya

İşte Avrupa'nın özgürlüğü! 'Koronavirüs yok' diyen serbest gazeteciye şoke eden ceza!

Mustasyonlu koronavirüs paniği yaşanan ve sağlık sistemi çökme noktasına gelen İngiltere'de, 30 yaşındaki Hannah Dean isimli serbest gazetecinin paylaşımları hükümeti rahatsız etti. Dean'in paylaşımı nedeniyle İngiltere'deki tüm hastanelere girişi yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 20:45:00 -
İşte Avrupa'nın özgürlüğü! 'Koronavirüs yok' diyen serbest gazeteciye şoke eden ceza!

İngiltere'de Hannah Dean adlı bir kadının geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ülkede olay olmuştu. Kovid-19'un daha hızlı bulaşan ve yayılan mutasyonunun ilk görüldüğü ülke olan ve vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere'de önlemler giderek sertleşiyor ve mutasyon daha fazla yayılmasın diye başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm doktorlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Birçok hastanenin koridorlarını paylaşınca tepki aldı

Hürriyet'in haberine göre; Hannah Dean isimli bir serbest gazeteci ise rastgele girdiği birçok hastanenin boş koridorlarını paylaşarak hükümeti yalancılıkla suçlamıştı.

30 yaşındaki Hannah Dean'in paylaşımları neredeyse hastaneler ve doktorlar yalan söylüyor iddiasına dönüşünce sağlık çalışanları isyan etmiş ve kendilerine, verdikleri zorlu mücadeleye hakaret edildiğini ifade etmişlerdi.

Kendisini serbest gazeteci olarak tanımlayan Hannah Dean, sosyal medya fotoğrafları çekmek ve Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) 'baskı altında olmadığı' ve insanların 'hükümet tarafından izole edilip kontrol edildiği' yönündeki temelsiz iddiaları paylaşmak için birçok hastaneye gitti.

Tüm hastanelere girişi yasaklandı

Hannah Dean'in bu yaptıkları kendisine pahalıya patladı.

Koronavirüs inkarcısı kadının hafta sonu paylaştığı görüntülerin ardından İngiltere'deki tüm hastanelere girişi yasaklandı.

Dean bundan böyle İngiltere sınırları içindeki hastanelere giremeyecek. İngiliz basınındaki iddialara göre Dean'in yaptığı Facebook paylaşımında hastaneye girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından oradan uzaklaştırıldığı görülüyor.

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