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Ekonomi İşte atılacak adımlar! Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklamalar
Ekonomi

İşte atılacak adımlar! Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-09-28 13:59:00 -
İşte atılacak adımlar! Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklamalar

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan flaş açıklamalar geldi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal piyasalarda Türk Lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması planlanan Kanun Teklifi Kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edilmiştir.

Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmalar görüşülerek Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıkları değerlendirilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

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