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Siyaset İşte aradaki fark! Murat Kurum Akit TV’de son anketleri açıkladı
Siyaset

İşte aradaki fark! Murat Kurum Akit TV’de son anketleri açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-16 11:42:00 -

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP/HDP/DEM’in İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki puan farkını açıkladı.

 yeniakit.com.tr 

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Akit TV ekranlarında, Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını cevapladı.

Murat Kurum, Alan’ın kendisine yönelttiği, “Elinizde son güncel anket verileri nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

Biz inşaAllah 31 Mart akşamı kazanacağız. Bu nereden anlıyoruz; gittiğimiz her yerde bu coşkuyu, bu sevgiyi, bu azmi görüyoruz. Ben her seçimde sahada çalıştım, sahaya indim. Orada insanlar doğal bir anketi kendisi gösteriyor. Oradaki ilgi, alaka, size olan bakış açısı, size olan sevgi bunu net şekilde ortaya koyuyor. Bugün Kapalıçarşı’da ben bir sokağı 3 saatte gezebildim. Esnafın bize olan ilgisi, sağ olsunlar… hem bize dertlerini anlattılar hem de ilgileriyle karşılaştık. Dolayısıyla biz 31 Mart akşamı büyük bir zaferi tüm İstanbullularla birlikte hangi partiye gönül verirlerse versinler hep beraber kazanacağız.

“1,8 puan öndeyiz”

Bunu anketler de aslında doğruluyor. 1,5 puan biz öndeyiz, dediğimiz yerden, üstüne koya koya ilerliyoruz. Şuan 1,8 puan fark var ki bazı araştırma şirketleri bunun çok daha üzerinde olduğunu da ifade ediyorlar. İnşaAllah biz 31 Mart’ta da bu anlayışla üzerine koya koya, farkı aça aça büyük bir zaferi kazanıyor olacağız.
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Yorumlar

Emekli

Halkin anketini soyleyim ak parti by by oluyorsun bu secimde inanamiyorlar ama ak partide karaligin sayfasinda yerini alir k8mse yuzune bakmaz sen emekli yili ilan et hemde hicbirsey yapma herseyin farkindasiniz ama geberin doyen zihniyet 16 milyon emekl ak partiye oyle bir tokat atarki birdaha insan icine cikamassiniz ak ve ava

Mehmet

Hepte öyle dir sahte araştırma şirketleri. Sonuçları degiştirmez.
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