İşte altındaki direnç noktaları!

Yurt içinde günün en önemli gelişmesi TCMB PPK toplantısı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir önceki toplantısında faizleri 750 baz puan artırarak %25 seviyesine taşımış ve bu piyasada şok etkisi yaratmıştı. Finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonla mücadele kapsamında kademeli faiz artışlarının geleceğine vurgu yapan Banka’nın bu toplantıda 500 baz puanlık bir faiz artışına giderek nihai politika faizini %30 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

ABD'de "Şahin" tonlama

AHL Analiz'e göre Fed faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentisine paralel politika faizin %5,50 seviyesinde sabit bırakarak değişikliğe gitmedi. Aynı zamanda banka büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ederken, işsizlik beklentilerini ise aşağı çekti. Fed politika faizinde değişikliğe gitmezken ardından Fed başkanı Powell açıklamalarında şahin bir görüş sergiledi.

Parite dün Fed faiz kararı öncesinde 1,0700 seviyesinin üzerine tepki yükselişleri gerçekleştirse de burada tutunma sağlaması ve pozitif fiyatlama görmesi sınırlı kalmıştı. Fed’in politika faizlerini sabit bırakma kararı ve ardından Powell’ın şahin tonda açıklamaları sonrası paritede 1,0616 seviyesine varan geri çekilme gözlendi.

ONS dar bantta hareket etti

Ons altın dün Fed faiz kararı öncesinde kritik 50 günlük hareketli ortalamasında dar bantta fiyatlama görmeye devam ederken bankanın beklentilere paralel açıklanan faiz kararı ve özellikle Fed başkanı Powell’ın şahin tonlu açıklamaları sonrasında 1924 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşandığı görüldü. Bugün açıklanacak ABD ekonomiye yönelik öncü göstergeler verileri fiyatlamada etkili olabilir.

Gram altında destek noktaları

Gram altın dün akşam açıklanan Fed faiz kararı sonrası genel olarak Powell açıklamalarının şahin tonlu olması sonrasında ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısında olası faiz artışının 500 baz puan olması beklenirken kur tarafında da oynaklığın sınırlı kalmaya devam ettiği görülüyor. Genel olarak yatay fiyatlama beklenen gram altında Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.

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