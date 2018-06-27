İşte altın fiyatlarındaki son durum!
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, 186,20 liradan işlem gördü.27 Haziran 2018 Çarşamba 18:08
Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını 1.225 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,85 düşüşle 186,20 liradan tamamladı.
Alınıp satılan altın türlerinin, kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 186,00 186,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.225,00 1.245,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 170,00 174,00
Lira(Tam) Ziynet 1.198,00 1.221,00
Yarım Ziynet 600,00 610,00
Çeyrek Ziynet 300,00 305,00
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