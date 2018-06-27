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İşte altın fiyatlarındaki son durum!

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, 186,20 liradan işlem gördü.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:08
İşte altın fiyatlarındaki son durum!

Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını 1.225 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,85 düşüşle 186,20 liradan tamamladı.

Alınıp satılan altın türlerinin, kapanış fiyatları (TL) şöyle:
                                             Alış            Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     186,00        186,20
Cumhuriyet Ata Lira        1.225,00     1.245,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)            170,00        174,00
Lira(Tam) Ziynet              1.198,00     1.221,00
Yarım Ziynet                       600,00        610,00
Çeyrek Ziynet                     300,00        305,00

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:08
  1. çeyrek altın
  2. Cumhuriyet altını
  3. İstanbul
  4. Kapalıçarşı

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