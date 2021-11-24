İşte altın fiyatını etkileyecek profesyonel veriler ve beklenen seviyeler

Piyasa analisti Anil Panchal’e göre, altın yükselen stagflasyonist rüzgarlar tarafından biraz desteklendi. TD Securities analistleri, şu değerlendirmeyi yapıyor: Bu sonuç, önemli bir CTA açık kapama dalgası ve Çin’in altın iştahındaki artışın ortasında, tüm zamanların en yüksek seviyesinden ve çok aylı bir düşüş trendinden bir kopuşu katalize etti. Yine de, yüksek enflasyon baskıları ile merkez bankası artırımları için piyasa fiyatlandırması arasındaki çekişmenin kesin olarak sonuçlanmadığına dikkat çekiyoruz.

Analist, ileriye dönük olarak, Fed tutanaklarının dolar ve sarı metal için önemli bir olay olacağını hatırlatıyor ve piyasaların, Fed’in ne kadar hızlı küçülme olasılığına bağlı olarak bir faiz artırımının zamanlaması konusunda daha fazla ipucu arayacağını belirtiyor. TD Securities analistlerinin değerlendirmesi ise şu yönde:

Tutanaklar kuşkusuz risklere ilişkin bir dizi görüşü yansıtacak, ancak çoğu yetkili, istihdamdaki büyük net düşüş ve enflasyonda beklenen yavaşlama nedeniyle faiz artırımı için acele etmediğini düşünüyor.

Analiste göre, Covid-19 korkuları piyasanın ABD dolarına yönelmesine neden oluyor



ABD Başkanı Joe Biden’ın Jerome Powell’ı bir dönem daha Federal Rezerv (Fed) Başkanı olarak atama kararı, önceki gün piyasa hissiyatını canlandırdı. Traderların hevesi, 2022’de daha hızlı tapering ve faiz artırımı umutları arasında, ABD Hazine faizlerini destekledi ve bu da ABD Dolar Endeksi’ni (DXY) birkaç günün en yüksek seviyesine çıkardı ve altın fiyatlarını aşağı çekti.

Bu arada analist, Pazartesi günü yayınlanan imalat ve konut ile ilgili daha güçlü ABD verilerinin de altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor. ABD Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi Ekim’de -%0,18’e kıyasla %0,76’ya yükseldi (aşağı revize edilmiş rakam). Ayrıca, ABD Mevcut Konut Satışları, geçen ay 6,2 milyon tahminin ve 6,29 milyon önceki verinin üzerine çıkarak 6,3 milyona ulaştı.

Analiste göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 1970’lerdeki gibi enflasyon korkularını dışlayarak, altın traderlarının 1.800 dolar civarında yaralarını sarmalarına izin verdi. Öyle olsa bile, milyarlarca dolarlık ABD teşviki yolda olduğu için enflasyon korkuları masada kalmaya devam ediyor. Ek olarak analist şu yorumu yapıyor:

Euro Bölgesi’ndeki yeni Covid-19 korkuları, kalıcı küresel tedarik zincirini tehdit ediyor ve enflasyon baskısını daha da kötüleştirmenin yanı sıra, güvenli liman olması nedeniyle piyasanın ABD dolarına yönelmesine neden oluyor.

Bu oyunların ortasında, ABD 10 yıllık Hazine faizleri tek bir günde önceki haftanın kaybından daha fazla yükselirken, DXY Temmuz 2020’den bu yana yeni en yüksek seviyesine sıçradı. Analist, Birleşik Krallık, Euro Bölgesi ve ABD için Kasım ayı PMI’larının ön verilerinin, yeni bir ivmeyi izlemek için önemli olacağının altını çiziyor.

Altın teknik analizi

Piyasa analisti Anil Panchal’e göre, sadece yıllık direnç çizgisinden bir U dönüşü değil, aynı zamanda dört aylık yatay desteğin aşağı yönlü kırılması, altın satıcılarını 100 ve 200 DMA’nın yakınsamasını ziyaret etme konusunda umutlu kılıyor. Analist, aşırı satılmayan alçalan RSI çizgisinin ve düşüş eğilimi gösteren MACD sinyallerinin, atın satıcılarını desteklediğini belirtiyor ve analizine şu yönde devam ediyor:

Bununla birlikte, altının DMA yakınsamasını aşan 1.794-92 dolar civarındaki zayıflığına, Ocak-Mart dönemindeki %38,2 Fibonacci düzeltmesi (Fibo.) tarafından 1.784 dolar civarındaki düşüşle meydan okunacağı belirtilmeli. Altın ayıların 1.784 doları geçmeye devam ettiği bir durumda, Ağustos ayından itibaren, şimdiye kadar 1.755 dolardan yükselen bir destek çizgisi odakta olacak.

Bu arada analist, %50 Fibo 1.819 dolar seviyesinin, eğer varsa, belirtilen destek-direnç seviyesi olan 1.834 dolardan önce altının düzeltici geri çekilmesine meydan okuyabileceğini ifade ediyor. Analiste göre, külçe fiyatları 1.834 doları geçse bile, 1.851 dolara yakın %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi ve 1.868 dolar civarındaki yıllık direnç çizgisi altın alıcılarını test edecek.