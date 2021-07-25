İşte Akşener'in kadrosu! İYİ Partili küstah kin kustu: Asıl darbeci Halisdemir'dir

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi" diyerek skandala imza attı. Attığı tweetin ardından aldığı yoğun tepki üzerine önce paylaşımını silen Sarıtaşlı hemen ardından tüm hesabını kapattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Yurtta Sulh ilkesi..." vurgusundan sonra FETÖ'cülerin "Yurtta Sulh Konseyi" kurması, 15 Temmuz'dan önce, "Ben Başbakan olacağım" diyerek Erdoğan'ın yakında devrileceğini ima etmesi gibi skandalların ardından yeni bir rezalet yaşandı. İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Songül Sarıtaşlı, FETÖ ile İYİ Parti arasındaki işbirliği iddialarını güçlendirecek bir skandala imza attı.

İYİ Partili Songül Sarıtaşlı attığı tweette, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi?" yazdı.

15 Temmuz'un 5. yılında FETÖ'cü firari gazetecilerin oluşturduğu bir grup, Youtube üzerinden bir sözde belgesel ile yaptığı algı operasyonunda da hem 15 temmuz direnişini hem de şehitlerimizi "darbecilikle" suçlamış ve FETÖ'yü aklamaya çalışmışlardı.

Sarıtaşlı attığı tweet sonrasında yoğun tepki aldı ve bunun üzerine önce twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı sildi. Kendisine ve Şehit Ömer Halisdemir'e yönelik çirkin saldırısına tepkiler dinmeyince İYİ Partili yönetici bu kez dakikalar içerisinde hesabını komple kapatma kararı aldı.

Kaynak: Sabah