İşte Aksa Tufanını başlatan o füzeler Kassam Tugayları, yeraltı tünellerindeki füzelerinin görüntülerini yayınladı.
Dünya füzelerin nereden temin edildiği ve nerede saklandığını merak ederken Kassam Tugayları bir görüntü yayınladı.
Gazze Şeridi'ni 2007'den beri kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı İzeddin el Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "El Aksa Tufanı Operasyonu" başlattığını ve 5 binden fazla roket attığını duyurdu. Dünya füzelerin nereden temin edildiği ve nerede saklandığını merak ederken Kassam Tugayları bir görüntü yayınladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO