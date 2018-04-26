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İşte Abdullah Gül'ün isyan bayrağını çektiği tarih!

Star Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, bugünkü "Gül solarken" ismini verdiği yazısında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıkça muhalefeti ne zaman yapmaya başladığını yazdı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:47
İşte Abdullah Gül'ün isyan bayrağını çektiği tarih!

Hüseyin Gülerce'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Gül’ün isyan bayrağını çektiği tarih ise 3 Kasım 2017’dir. Bu konuşma, Gül’ün bugünkü cumhurbaşkanlığı adaylığının da asıl işaretidir.

Gül, 3 Kasım 2017 günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada şunu söyledi/söyleyebildi:

"Hepimiz evimizin içini düzene koymamız gerekir. Bunu koymadığımız süre içerisinde, gün gelir ya insanlar ayaklanır veya dış müdahale kaçınılmaz hale gelir.

"Diplomasi dediğimiz şey iç politikadan farklıdır. Dış politikada hamaset, retorik; dış politikada hesapsız konuşmalar olmaz.

"Dış siyasette her şeyi komplo teorilerine bağlamamak gerekir. Her şeyi komplo teorilerine bağlamaya kalkarsak o zaman da 'O ülkeleri yönetenlerin hiç mi aklı yokmuş?' sorusunu sormamız gerekir."

Bütün Erdoğan düşmanlarının söylediği de zaten budur.

Gül, doğrudan Erdoğan’a saldırmaktadır.

Sözlerinde, Batı’dan icazet almış gibi tehdit vardır. “Gerekeni yapmazsak, ya ayaklanma olur, ya da ya da dış müdahale kaçınılmaz olur” demenin, 15 Temmuz darbe girişimine meşruiyet yüklemenin dışında bir anlamı var mıdır? TSK içindeki cuntacıların 27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’taki meşruiyet kılıfları, nasıl olur da Milli Görüş çizgisinde “dava adamı” olmayı savunmuş Abdullah Gül’ün de diline düşer..."

 

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:47
  1. Hüseyin Gülerce
  2. Abdullah Gül
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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