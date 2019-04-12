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İşte ABD'nin Assange'a yönelttiği suçlama!

ABD Adalet Bakanlığı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning ile gizli anlaşma yapma suçlaması yöneltti.

12 Nisan 2019 Cuma 00:53
İşte ABD'nin Assange'a yönelttiği suçlama!

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Londra'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi hırsızlığı" olayında rol aldığı belirtildi.

Açıklamada, Wikileaks kurucusuna yönelik suçlamalara ilişkin, "Assange, ABD ordusunun eski bir istihbarat analizcisi olan Manning ile ABD Savunma Bakanlığında, hükümetin gizli belge ve iletişim için kullandığı SIPRNet adlı sisteme bağlı bilgisayarların şifrelerine ulaşmak üzere gizli anlaşma yaptı." ifadelerine yer verildi.

Assange'ın Manning ile Wikileaks'e gizli kayıtların aktarılması için telefon görüşmeleri yaptığı aktarılan açıklamada bu görüşmeler esnasında Assange'ın kendisine daha fazla bilgi sağlaması için Manning'i cesaretlendirdiği iddia edildi.

Açıklamada Assange'ın ABD'ye iade sürecinin Adalet Bakanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Ofisince yürütüleceği belirtildi.

Chelsea Manning kimdir?

ABD ordusunda görevli eski asker Manning, 2010'da gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırmış, 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 7 yıldır hapiste olan Manning'i 2017 ocak ayında affetmiş, Manning aynı yılın mayıs ayında serbest kalmıştı.

Rusya: Demokrasiye darbe indirildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın konsolosluktan çıkarılarak gözaltına alınmasını demokrasiye indirilen bir darbe olarak yorumladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın Londra hükümeti tarafından tutuklanması hakkında açıklamada bulundu. Assange’nin tutuklanmasını zorbalık olarak nitelendiren Zaharova, “Assange’a yapılanlar sadece bugünden ibaret değil. Genel olarak kendisine yapılan zulüm, insanlık dışı muamele ve tacizler tümüyle ifade özgürlüğüne ve kamuoyunu bilgilendirme gibi haklara aykırıdır. Bu gazeteciliğe yapılan bir darbedir. Bu şekilde demokrasiye darbe indirildi. Başka türlü bir değerlendirme yapamıyorum” dedi.

Wikileaks’i kurarak başta ABD olmak üzere birçok ülkenin sırlarını kamuoyuna açtığı gerekçesiyle yıllardır takip edilen ve 7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan aynı zamanda Ekvador vatandaşlığı alan Jullian Assange, Londra’da polisin büyükelçiliğe yaptığı baskınla gözaltına alındı. Assange daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 00:53
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