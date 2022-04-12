  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte A Milli Takım'ın yeni hocası!
Spor

İşte A Milli Takım'ın yeni hocası!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük koltuğuna Ergin Ataman getirildi. Ataman'ın Anadolu Efes'teki görevine de devam edeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 15:41:00 -
İşte A Milli Takım'ın yeni hocası!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük koltuğuna 2014-16 yıllarında da görev yapan Ergin Ataman getirildi.

Koçluk kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı

Ataman, 2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor.

Anadolu Efes, Euroleague 2021 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay