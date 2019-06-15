İşte, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz şahane bir kurabiye Canınız beş çayı için şahane bir kurabiye çektiyse; bu tarif tam size göre.

Kurabiyeye kim ‘hayır’ diyebilir ki! Hem de bu tarife... Yalnızca 5-10 dakika içinde hazırlayıp, fırına atacağınız bu tarifle tüm ailenin damağında şenlik yaşatabilirsiniz. Haydi, hanımlar kağıtlar-kalemler hazırsa tarifi vermeye başlayalım. 5 dakika kurabiyesi tarifi Malzemeler: 1 paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Fındık

Toz şeker Margarinin oda sıcaklığında olması önemli. Derin bir kaseye margarin, yumurta sarısı, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu güzelce yoğurun. Karışıma unu yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin. Hamur kulak memesi kıvamına gelince kurabiyelere şekil verin. Hamuru önce yumurta akına arından da fındık-toz şeker karışımına buluyorsunuz. Önceden ısıtılmış fırında kurabiyeler kızarıncaya kadar pişiriyorsunuz. Afiyet olsun.

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