İşte 4 ildeki yoğun bakım hasta sayısı! Bakan Koca günlük bilançoyu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu ve Diyarbakır, Kayseri, Batman ile Bursa'daki yoğun bakım hasta sayısını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadelerini kullandı.
İşte günlük tablo: