İşte 2030’da dünyanın en büyük 10 ekonomisi! Listede Türkiye'de var

Standart Chartered Plc tarafından yapılan yeni uzun vadeli tahminlere göre, 2030'a kadar dünyanın en iyi 10 ekonomisinin yedisi bugünkü yükselen piyasalar olacak.

İşte GSY sıralamasına göre, 2030 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi:

10) Almanya – 6.9 Trilyon

9) Japonya- 7.2 Trilyon

8) Rusya – 7.9 Trilyon

7) Mısır – 8.2 Trilyon

6) Brezilya – 8.6 Trilyon

5) Türkiye- 9.1 Trilyon

4) Endonezya 10.1 Trilyon

3) ABD – 31 Trilyon

2)Hindistan- 46.3 Trilyon

1)Çin – 64.2 Trilyon