İşte 2030’da dünyanın en büyük 10 ekonomisi! Listede Türkiye'de var
Türkiye sağlam ekonomisiyle dev ülkeleri geride bıraktı: İşte Standart Chartered Plc tarafından yapılan yeni uzun vadeli tahminlere göre, 2030 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi...09 Ocak 2019 Çarşamba 15:31
Standart Chartered Plc tarafından yapılan yeni uzun vadeli tahminlere göre, 2030'a kadar dünyanın en iyi 10 ekonomisinin yedisi bugünkü yükselen piyasalar olacak.
İşte GSY sıralamasına göre, 2030 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi:
10) Almanya – 6.9 Trilyon
9) Japonya- 7.2 Trilyon
8) Rusya – 7.9 Trilyon
7) Mısır – 8.2 Trilyon
6) Brezilya – 8.6 Trilyon
5) Türkiye- 9.1 Trilyon
4) Endonezya 10.1 Trilyon
3) ABD – 31 Trilyon
2)Hindistan- 46.3 Trilyon
1)Çin – 64.2 Trilyon
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