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İşte 2030’da dünyanın en büyük 10 ekonomisi! Listede Türkiye'de var

Türkiye sağlam ekonomisiyle dev ülkeleri geride bıraktı: İşte Standart Chartered Plc tarafından yapılan yeni uzun vadeli tahminlere göre, 2030 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi...

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:31
İşte 2030’da dünyanın en büyük 10 ekonomisi! Listede Türkiye'de var

Standart Chartered Plc tarafından yapılan yeni uzun vadeli tahminlere göre, 2030'a kadar dünyanın en iyi 10 ekonomisinin yedisi bugünkü yükselen piyasalar olacak.

İşte GSY sıralamasına göre, 2030 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi:

10) Almanya – 6.9 Trilyon

9) Japonya- 7.2 Trilyon

8) Rusya – 7.9 Trilyon

7) Mısır – 8.2 Trilyon

6) Brezilya – 8.6 Trilyon

5) Türkiye- 9.1 Trilyon

4) Endonezya 10.1 Trilyon

3) ABD – 31 Trilyon

2)Hindistan- 46.3 Trilyon

1)Çin – 64.2 Trilyon

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:31
  1. Dünyanın en büyük ekonomisi
  2. 2030 yılının en büyük ekonomileri
  3. ekonomi araştırmaları
  4. Standart Chartered Plc
  5. Almanya
  6. japonya
  7. Rusya
  8. Mısır
  9. Brezilya
  10. Türkiye
  11. Endonezya
  12. ABD
  13. Hindistan
  14. Çin

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