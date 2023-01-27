İşte 2023’te kurumları bekleyen siber tehditler!

Diğer tehditler arasında ise “Hizmet Olarak Kötü Amaçlı Yazılım” modelinin yükselişi ve bulut aracılığıyla yapılan saldırılar yer alıyor. Bu rapor, siber güvenlik dünyasındaki önemli değişimlere ilişkin bir yıllık tahminler ve analitik raporlar serisi olan Kaspersky Security Bulletin'in (KSB) bir parçası. Hacker saldırıları sadece bireylere ve şirketlere zarar vermekle kalmıyor, ülkelerin tamamını tehdit ediyor, üstelik sadece finansal tehditlerde kalmıyor. Medya, Darknet’te herkesin erişimine açık hale gelen saldırıları ve veri ihlallerini rutin olarak bildiriyor ve bu durum, sadece kişisel mahremiyeti değil, şirketlerin itibarını da tehdit ediyor. Kaspersky Security Bulletin'in (KSB) bir parçası olarak, işletmelerin mevcut güvenlik sistemlerini geliştirmelerine ve onları yeni tehditlere karşı donatmalarına yardımcı olan Kaspersky Security Services uzmanları 2023 yılında işletmeleri ve devlet sektörünü ilgilendirecek tehditleri inceledi.

Şantaj ve bilgisayar korsanlığı sayısı her geçen yıl yükseliyor

Fidye yazılımı aktörleri, başarıyla gerçekleştirdikleri işletmelere yönelik bilgisayar korsanlığı olaylarını kendi bloglarında giderek daha fazla yayınlıyor. Bu tür gönderilerin sayısı 2022'de de artmaya devam etti. En yoğun noktasında ise aylık 500'ü aştı ve buna, 2021'in sonu ile 2022'nin ilk yarısı arasında birkaç kez tanık olduk. Bu durum, 2021'in başında uzmanlar tarafından aylık olarak gözlemlenen 200 ve 300 gönderiyle karşılaştırıldığında ciddi bir artışa işaret ediyor. Üstelik şantajcılar geçen yılın sonunda da oldukça aktifti: Kaspersky'nin Dijital Ayak İzi İstihbaratı, Eylül ve Kasım aylarında sırasıyla yaklaşık 400 ve 500 gönderiyi takip etti.

2021–2022'de fidye yazılımı konulu blog gönderilerinin sayısındaki değişiklikler

Siber suçlular önceleri kurbana doğrudan ulaşırdı, ancak artık bizzat fidye talep etmek yerine sızan verilerin yayınlanması için bir geri sayım ayarlayarak güvenlik ihlaliyle ilgili bloglarını yayınlamayı tercih ediyorlar. Bu karanlık eğilim, 2023'te gelişmeye devam edecek çünkü bu taktik, kurban fidyeyi ödese de ödemese de siber suçlulara fayda sağlıyor. Bu kurguda, veriler genellikle açık artırmaya çıkarılıyor ve kapanış teklifi bazen talep edilen fidyeyi bile aşıyor.

Siber suçlular, itibarlarını artırma peşinde

Fidye ile ilgili blog gönderileri medyanın ilgisini çekiyor ve göreceli olarak daha az tanınan bazı saldırganlar, 2023'te bir şirketi hacklediklerini iddia ederek bundan faydalanma yolunu seçebiliyor. Saldırı gerçekleşmiş olsun ya da olmasın, herhangi bir sızıntı raporu işletmelere zarar verebilir. Güvende kalmanın anahtarı da bu mesajları zamanında saptamak ve bilgi güvenliğinde kullanılana benzer bir yanıt sürecini başlatmak olarak görülüyor.

Kurumsal e-postalar risk altında

Uzmanlar, kişisel veri sızıntısı eğiliminin 2023'te de devam etmesini bekliyor. Bireylerin gizliliğini doğrudan etkiliyor olsa da, kurumsal siber güvenliğin de risk altında olduğunu söylemek gerekiyor. İnsanlar genellikle veri sızıntısına maruz kalabilecek üçüncü taraf sitelere kaydolmak için iş e-posta adreslerini kullanmakta. E-posta adresleri gibi hassas bilgiler herkesin erişimine açık hale geldiğinde, siber suçluların ilgisini çekebilir ve Darknet web sitelerinde kuruluşa yönelik potansiyel saldırıların trend olmasını tetikleyebilir; ayrıca veriler kimlik avı ve sosyal mühendislik için de kullanılabilir.

Fidye yazılımı saldırılarının artması bekliyor

Uzmanlar, hizmet olarak kötü amaçlı yazılım (MaaS) araçlarının yükselişi nedeniyle fidye yazılımı saldırılarının da artmasını bekliyor. Saldırıların karmaşıklığı artacak, yani otomatik sistemler tam güvenliği sağlamak için yeterli olmayacak. Ayrıca, dijitalleşme beraberinde artan siber güvenlik risklerini de getirdiği için bulut teknolojisi popüler bir saldırı vektörü haline gelecek. Bunun dışında, siber suçlular 2023'te daha önce güvenliği ihlal edilmiş kuruluşlara erişim satın almak için Dark Web sitelerinde daha fazla vakit geçirecek.

Kaspersky Güvenlik Hizmetleri Analisti Anna Pavlovskaya, "Tehdit ortamı hızla gelişiyor ve şirketler buna hızla uyum sağlamaya zorlanıyor. Büyük bir işletmeyi veya bir devlet kurumunu popüler tehditlerden korumak için de kuruluşun dijital ayak izini izlemek gerekiyor. Hazırlıklı olmak önemlidir. Saldırganları, saldırı mesafesine girmeden durdurmak her zaman mümkün olmadığı için olayları araştırmak ve müdahale etmek kritik öneme sahip. Ancak, bir saldırı gelişimini önlemek ve olası hasarı sınırlamak kesinlikle başarılabilir bir görev.” yorumunda bulundu.

Bir kuruluşu giderek artan tehditlerden korumak için Kaspersky araştırmacıları aşağıdaki önlemlerin alınmasını öneriyor:

Saldırganların güvenlik açıklarından yararlanarak ağınıza sızmasını önlemek için, kullandığınız tüm cihazlarda yazılımları daima güncel tutun. Yeni güvenlik açıklarını kapatmaları için yamaları mümkün olan en kısa sürede kurun. Yamalar indirildikten sonra, tehdit aktörleri artık güvenlik açığını kötüye kullanamaz.

Tehdit aktörleri tarafından kullanılan gerçek TTP'lerden haberdar olmak için en son Threat Intelligence bilgilerini kullanın.

Güvenlik analistlerinin bir rakibin şirket kaynaklarına ilişkin görüşünü analiz etmesine, kendilerine sunulan olası saldırı vektörlerini hızla tespit etmesine ve savunmalarını buna göre ayarlamasına yardımcı olmak için Digital Footprint Intelligence kullanın.

Bir saldırıyla karşı karşıya kalırsanız, Kaspersky Incident Response hizmeti yanıt vermenize ve olası sonuçların etkilerini en aza indirmenize, güvenliği ihlal edilmiş kısımları belirlemenize ve altyapıyı gelecekteki benzer saldırılara karşı korumanıza yardımcı olacaktır.