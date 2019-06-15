İstanbul'un yanıbaşında... 15 dakika sürdü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış hasara yol açtı. Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.15 Haziran 2019 Cumartesi 06:15
Malkara ilçe merkezinde akşam saatlerinde 15 dakika süren fırtına şeklinde dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve fırtınaya dayanamayan ağaçlar yollara devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
İlçe girişinde biriken su nedeniyle araçlar zarar gördü.
Tekirdağ'da şiddetli dolu ve sağanakdaha fazla video için
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