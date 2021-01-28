İstanbul'un sularında artış oldu mu? İSKİ baraj doluluk oranları...

İstanbul baraj doluluk oranları son yağışlarla beraber en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul su oranlarında son durum nedir?

İstanbul'un sularında artış oldu mu?

İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altına kadar gerilemişti.

Barajlar alarm verirken İstanbullular susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişlerdi. Ancak ayın 10'undan itibaren aralıklarla devam eden yağışlar İstanbullulara derin bir nefes aldırdı.

İSKİ güncel baraj doluluk oranı

Bugün İSKİ tarafından kaydedilen son verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 34,22'ye ulaşmış durumda. Geçen yıl aynı gün ise baraj doluluk oranı yüzde 55,47 olarak kaydedilmişti. 2014 yılında İstanbul baraj doluluk oranı 28 Ocak tarihinde yüzde 32,55 olarak kaydedilmişti. Bu veri ise son on yılda günümüze en yakın veri olarak kayıtlara geçti.

İSKİ son 15 gün baraj doluluk oranı