İstanbul’un simge AVM’si kimlik değiştiriyor: İşte yeni dönem

İstanbul’un alışveriş merkezi yoğunluğunun en yüksek olduğu Levent’te 2003 yılında kapılarını açan Metrocity AVM, köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Çevrede artan AVM sayısının yarattığı rekabet baskısı, ziyaretçi kaybı ve düşen doluluk oranları, yönetimi radikal bir konsept değişikliğine yöneltti. Daha önce outlet modeline geçen Metrocity, şimdi de klasik AVM kimliğini tamamen geride bırakmaya hazırlanıyor.

Ekonomim’in haberine göre Metrocity, moda, teknoloji ve yeme-içme markalarının ağırlıkta olduğu alışveriş merkezi anlayışından uzaklaşarak, mobilya markalarının yoğunlaştığı bir çarşı yapısına evrildi. AVM bünyesinde Doğtaş, İşbir Yatak, Çilek, Lova, Bambi, Mondi, İdaş, Koçtaş, Samsung, Tepe Home, Pierre Cardin Yatak, Yataş Bedding ve Vivense gibi markalar yer alırken, hazır giyim alanında yalnızca iki marka faaliyet gösteriyor.

Eski Philips televizyon fabrikasının bulunduğu arsada yükselen Metrocity’nin proje çalışmaları 1995’te başladı, AVM 2003’ün başında hizmete açıldı. Öztemir ve Ağım ailelerine ait olan kompleks; 51 bin metrekarelik AVM alanı, 24 katlı bir ofis binası ve her biri 26 katlı iki rezidans kulesiyle entegre bir yapıdan oluşuyor. Beş kata yayılan AVM bölümünde toplam 175 bağımsız mağaza bulunuyor.

Açıldığı ilk yıllarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan ve mağaza açmak için sıra beklenen Metrocity, 2006’da Kanyon AVM’nin, 2014’te ise Özdilek AVM’nin açılmasıyla ivme kaybetti. Zamanla doluluk oranı yüzde 50’lere kadar gerilerken, 2022’de yaşanan yangın toparlanma sürecini daha da zorlaştırdı. Sık sık yapılan konsept değişiklikleri ise beklenen etkiyi yaratmadı.

Mobilya markaları sırada, AVM yerini işhanına bırakıyor

Metrocity’de 2 bin 500 metrekarelik alanda Doğtaş, Kelebek ve Lova markalarıyla faaliyet gösteren Aymobil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arı, dönüşümün sahadaki yansımalarını anlattı. Arı, “AVM unvanının bırakılarak işhanı formatına geçilmesi planlanıyor. Mobilya, sağlık ve gıda odaklı bir yapılanma hedefleniyor” dedi.

Bu değişim, sektördeki büyük markaların da ilgisini çekmiş durumda. Doğtaş’ın ardından Yataş’ın Enza Home, Alfemo ve İstikbal’in de Metrocity için nabız yokladığı, ancak şu aşamada alan yetersizliği nedeniyle bazı markaların beklemede olduğu ifade ediliyor. Özellikle üst katların daha fazla talep gördüğü, girişe uzak alt katlarda ise boşlukların sürdüğü belirtiliyor.

Yeni dönemde merkez yalnızca mobilya ile sınırlı kalmayacak. Güzellik salonları, fizyoterapi merkezleri, spor ve yaşam alanları, jimnastik okulu, tırmanma parkuru ve Migros gibi işletmeler, Metrocity’nin yeni konseptinin tamamlayıcı unsurları olarak öne çıkıyor. Artan cadde kiraları nedeniyle mağazaların yeniden AVM’lere yönelmesi de Metrocity’nin ziyaretçi trafiğini destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.