  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul’un parası fondaşa! Cumhuriyet’e bir yıllık destek
Gündem

İstanbul’un parası fondaşa! Cumhuriyet’e bir yıllık destek

Yeniakit Publisher
2024-02-14 11:03:00 - 2024-02-14 11:21:27
İstanbul’un parası fondaşa! Cumhuriyet’e bir yıllık destek

İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesini yandaşlarına akıtan CHP’li Ekrem İmamoğlu belediye kaynaklarını şimdi de Cumhuriyet gazetesi için seferber etti.

HABER MERKEZİ

Osmanlı’nın en önemli matbaalarından biri olan ve Ermeni sahibi ülkeyi terk ettiği için sahipsiz kalan Matosyan Matbaası’na çerez parası ödenerek kurulan Cumhuriyet Gazetesi’nin 100. yaşını bahane eden İmamoğlu yönetimi, tüm yıla yayılacak bir program dizisi planladığını duyurdu. İBB İştiraki Kültür A.Ş.’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, çikolata kutuları içinde gelen rüşvet paralarıyla sipariş haberler yazan ve başta FETÖ’cü hakimler olmak üzere sayfalarını kökü dışarıda kaos odaklara tahsis eden Cumhuriyet gazetesi ile konferanslar, söyleşiler yapılacağı ilan edildi. İmamoğlu’nun onayıyla düzenlenen etkinlik, kamunun kaynaklarının fondaş medya için nasıl seferber edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar, Mısır'dan Dörtlü zirve: Gazze ateşkesi için İlk defa böyle bir araya geldiler
Dünya

Katar, Mısır'dan Dörtlü zirve: Gazze ateşkesi için İlk defa böyle bir araya geldiler

Mısır'ın başkentinde bir araya gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail istihbarat servisi Mossad Başkan..
Ünlü giyim markası! 84 mağazası olan Zara İsrail malı mı? Hangi giyim markaları destek veriyor?
Aktüel

Ünlü giyim markası! 84 mağazası olan Zara İsrail malı mı? Hangi giyim markaları destek veriyor?

Zara, dünyanın büyük hazır giyim şirketidir ve 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunmaktadır. Türkiye'de de faaliyet gösteren Zara, İsr..
BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor
Ekonomi

BAE, Türk şirketlerinden ‘şekersiz gıda ürünleri’ satın alacak! İlgili beklenen karar ilan edildi! Yeniden başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dengeleri değiştirecek adımlar atılırken BAE'den Mısır'a geçecek! Öte yandan BAE ile ilişkilerim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23