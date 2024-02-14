İstanbul’un parası fondaşa! Cumhuriyet’e bir yıllık destek

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Osmanlı’nın en önemli matbaalarından biri olan ve Ermeni sahibi ülkeyi terk ettiği için sahipsiz kalan Matosyan Matbaası’na çerez parası ödenerek kurulan Cumhuriyet Gazetesi’nin 100. yaşını bahane eden İmamoğlu yönetimi, tüm yıla yayılacak bir program dizisi planladığını duyurdu. İBB İştiraki Kültür A.Ş.’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, çikolata kutuları içinde gelen rüşvet paralarıyla sipariş haberler yazan ve başta FETÖ’cü hakimler olmak üzere sayfalarını kökü dışarıda kaos odaklara tahsis eden Cumhuriyet gazetesi ile konferanslar, söyleşiler yapılacağı ilan edildi. İmamoğlu’nun onayıyla düzenlenen etkinlik, kamunun kaynaklarının fondaş medya için nasıl seferber edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.