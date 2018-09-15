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İstanbul'un kıyılarından 12 bin metreküp çöp toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kentin 515 kilometre uzunluğundaki kıyılarında, yılın ilk sekiz ayında elektrik üretilerek ekonomiye katkı sağlayan 12 bin 518 metreküp atık topladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 12:30
İstanbul'un kıyılarından 12 bin metreküp çöp toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kentin 515 kilometre uzunluğundaki kıyılarında, yılın ilk sekiz ayında 12 bin 518 metreküp atık topladı. Toplanıp gönderilen bu atıklardan elektrik üretilerek ekonomiye katkı sağlandı. İstanbul'da günlük 300 bin konutun elektriği, toplanan bu atıkların gazından elde edildi. Öte yandan İBB, deniz ve kıyı temizliği konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak için eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda faaliyetler yürütüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın birlikte gerçekleştirdiği "Denizlerimiz Temiz Kalsın" eğitim projesiyle 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde 50'ye yakın okulda 5 bin öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 12:30
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. atık
  3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  4. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
  5. Denizlerimiz Temiz Kalsın
  6. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı

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