İstanbul depremi ne zaman olacak? | İstanbul tarih boyunca pek çok önemli deprem atlattı. Söz konusu depremlerin merkez üstü Marmara denizi olarak gösterilmekte. Uzmanlar İstanbul’un 7 üzeri bir deprem yaşayacağını belirtiyor. İzmir’de yaşanan son depremin ardından ise İstanbullular yaşadıkları binanın, evlerinin olduğu semtin zeminini güvenli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’un hangi ilçeleri depreme karşı riskli?

İstanbul'un hangi ilçesinden ev alınır? | İstanbul deprem tehlikesi olan ilçeler

Uzmanlar, İstanbullu vatandaşları sık sık depreme karşı uyarıyor. Olası bir depremde özellikle Fatih ile Büyükçekmece arasındaki ilçelerinin kıyı kesimlerinin büyük hasar göreceği belirtiliyor. Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Yeşilköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece sahil kısımdaki pek çok bina belediyeler tarafından riskli bulunmuş durumda. Bu konuda belediyeler çalışmalarını sürdürüyor.

1999 Gölcük depreminde İstanbul’da en büyük hasarı Avcılar aldı. Bu sebeple Avcılar’da yaşayanlar ya da bu ilçede ev alacak kişiler zemin hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu konuda ise uzmanlar sahil kısmındaki eski binaların riskli olduğunu ifade ediyor. Deprem sonrasında adeta yeniden yükselen Avcılar için uzmanlar, doğru yapılan binaların risk oluşturmadığını vurguluyor.

Ayrıca son yapılan açıklamalarda 1999 öncesinde yapılan binaların çokluğu sebebiyle olası büyük bir depremde en çok yıkımın Fatih, Zeytinburnu ve Küçükçekmece’de yaşanacağı öngörülüyor.