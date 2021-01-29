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Yerel İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Hafta sonu su kesintisi
Yerel

İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Hafta sonu su kesintisi

İSKİ’nin sosyal medya hesabından bazı ilçelerde hafta sonu su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Peki İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileridir? İstanbul’un hangi ilçesinde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:08:00 -
İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Hafta sonu su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), resmi Twitter hesabından hafta sonu İstanbul’da bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağının haberini verdi.

Yapılan paylaşımda su kesintisi yapılacak bölgeler, gün ve saatler şu şekilde belirtildi:

“30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, Esenyurt ilçesi, Esenkent Mahallesi’nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.”

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