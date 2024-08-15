İstanbul'un göbeğinde büyük rezillik! Trafiği kapattılar, dakikalarca halay çektiler!
İstanbul'un göbeğinde düğün konvoyu yapan bir grup rezalete imza attı. Trafiği durdurup dakikalarca halay çeken grup, daha sonra korna eşliğinde yola devam etti.
İstanbul E-5 Karayolu Floraya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti.
Trafiğin aksamasına neden olan grubun o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
AKAN TRAFİĞİ DURDURDULAR, HALAY ÇEKTİLER!
Olay önceki gün E-5 karayolu Florya mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kalabalık bir düğün konvoyu trafiğin aktığı anlarda araçlarını durdurup, halay çekmeye başladılar.
Diğer araçların sürücülerini düşünmeden eğlenmeye devam eden grup bir süre trafiğin durmasına neden oldu.
Trafiğin ortasında dakikalarca eğlenen grup, bir süre sonra araçlarına binip, korna çalarak yola devam etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Konvoyun ilerlemesiyle trafik normale dönerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.