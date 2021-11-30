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İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu

İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına gün boyu devam etti. Rüzgarın saatteki hızı 130 km'ye kadar çıkarken, yaşanan kazalar amatör kameralarca kaydedildi. İşte İstanbul'un fırtına ile imtihanı...

Yeniakit Publisher
2021-11-30 01:28:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına hayatı felç etti.

Rüzgar hızı saatte 130 km'ye kadar ulaştı

Rüzgarın hızı saatte 130 km'ye kadar ulaşırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgar yollarda en çok motosikletli kuryeleri etkilerken, İstanbul Valiliği'nin kararı ile kuryelik faaliyetlerine ara verildi.

4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Öte yandan bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, otoyolda bir tır yan yattı. Bir binanın çatısından kopan parçalar da motosikletli sürücünün üzerine düştü. Sosyal medyada, amatör kameralarca kaydedilen görüntüler, gün boyu paylaşıldı.

Resmi açıklamalara göre, günün bilançosu şöyle oldu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, Bursa ve Bolu'da yaşanan lodos fırtınası sebebi ile 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını duyurdu. İBB ise 33 çatının uçtuğunu, 192 ağacın devrildiğini, 232 tehlike arz eden parçanın düştüğünü bildirdi.

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