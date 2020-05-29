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Aktüel

İstanbul’un fethinin 567. yıl kutlamalarında görsel şölen

İstanbul’un fethinin 567.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:40:54 -
İstanbul’un fethinin 567. yıl kutlamalarında görsel şölen

İstanbul’un fethinin 567. yıl kutlamaları kapsamında ses ve ışık gösterisi düzenlendi. Gökyüzüne yansıtılan ışıklar ve patlatılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu.


İstanbul’un fethinin 567. yılı coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Ortaköy’de ses ve ışık gösterisi düzenlendi. Gökyüzüne yansıtılan ışıklar ve patlatılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu. Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü mest etti. Işıklara ve havai fişeklere mehteran konseri eşlik etti. İstanbul’un tarihi simgelerine Türk bayrağı ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın resmi yansıtıldı. İstanbul’un fethinin 567. yılı kutlamaları devam ediyor.

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