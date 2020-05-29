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İstanbul’un Fethi kısa belgeseli

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Münasebetiyle Fatih Gençlik Vakfı bilişim ekibi tarafından duygu yüklü bir video hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 23:54:00 -

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıldönümü Münasebetiyle Fatih Gençlik Vakfı bilişim ekibi tarafından duygu yüklü bir video hazırlandı.

İstanbul’un “Manevi Fatih”inin Muhbir-i Sâdık (sav) Efendimiz olduğu vurgulandı. Fetih esnasında yaşanan bazı diyaloglar, Ulubatlı’nın sancağı burçlara dikmesi ve fethin tüm dünyadaki yankıları, belgesel boyunca çarpıcı karelerle yansıtıldı

Fatih Gençlik Vakfı yaklaşık yarım asır önce, Fatih Sultan Mehmet’in adını yaşatmak ve gençliğe hizmet gayesiyle MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından kurulmuş; halen yurt, burs, yayıncılık ve bilişim alanlarında faaliyet göstermektedir.

Fatih'lerin Yolunda Bir Gençlik Ümidiyle...

***

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u nasıl fethetti? Böylesine zorlu surları aşmak için neler yaptı? Fethin İslam dünyasındaki etkisi nasıldı? Avrupa'nın fetih karşısında yaşadığı dehşet ve üzüntü….

 

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