0553 313 94 23

İstanbul’un enflasyonunu ulaştırma yükseltti

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ne göre, dolmuş ve minibüs yolcu taşıma ücretleri yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:11
İstanbul’un enflasyonunu ulaştırma yükseltti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerinin listesini değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 78’inin perakende fiyatı artarken, 35 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Dolmuş ve minibüse yüzde 27 zamlı bindik

Eylül ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan dolmuş ve minibüs yolcu taşıma ücretleri yüzde 27,27 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 24.35 ile aynı grupta yer alan taksi ücretleri, yüzde 23,23 ile eğitim, kültür ve eğlence harcamaları grubunda kurşun kalem, yüzde 22,86 ile gıda harcamaları grubunda kabak, yüzde 21,29 ile aynı gruptan patlıcan ve yüzde 21,02 ile eğitim, kültür ve eğlence harcamaları grubunda defter oldu.

Limon ucuzladı

2019 Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 19,31 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu ve 5-6 lira seviyelerine geriledi. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 17,72 ile domates, yüzde 15,36 ile erik, yüzde 12,36 ile tavuk, yüzde 10,02 ile soğan ve yüzde 6,81 ile armut oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:11
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  2. İstanbul’da perakende fiyatı
  3. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi
  4. perakende fiyatı
  5. ulaştırma ve haberleşme harcamaları
  6. taksi ücretleri
  7. limon
  8. yaş kuru sebze ve meyve

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Uzay enkazı' insanlığın keşif yolculuğuna engel olabilir
    1. 'Uzay enkazı' insanlığın keşif..
    2. Kadınlarda en sık görülen kanser türü..
    3. BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç..
    4. Dün Keriman Ece, bugün Simay..
    5. Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli..
    6. Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2..
    7. Erdoğan'ın 'Acayip şeyler' demişti!..
    8. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme..
    9. Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil..
    10. Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli..
    11. 5 no’lu F-35’te sıcak gelişme! Türk..
    12. Alman sermayesi Manisa’da büyüyecek
    13. Markalar Antalya’da buluşacak
    14. Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık!..
    15. Aksaray'da feci kaza: 4 kişi yaralı
    16. Albaraka’dan yenilikçi projelere..
    17. Öğretmen atamaları! Ücretli öğretmen..
    18. Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika
    19. İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina..
    20. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    21. Rusya'da tarihi vurgun!
    22. İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu ele..
    23. Esed'in İdlib bölgesindeki yeni..
    24. "7 milyar kişinin dünya ve ahiretini..
    25. Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına..
    26. Çocuklar kahve içer mi? Çocuklar kahve..
    27. İŞKUR iş tecrübesine ilk adımın adresi..
    28. Uzman isimden kritik İstanbul depremi..
    29. Türkiye'nin ‘acısı’ 91 ülkeyi yaktı
    30. Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü