İstanbul’un Aralık enflasyonu eksi çıktı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2018 Aralık ayı rakamları açıklandı. Buna göre; 2018 Aralık ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,14 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,58 arttı. Aralık itibariyle yıllık ortalama yüzde 13,68, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 17,79 artış gösterdi. Perakendede fiyatı en fazla artan ise yeşil soğan oldu.

Fiyatı yüzde 48,33 arttı

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 48,33 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 37,76 ile salatalık, yüzde 30,44 ile kabak, yüzde 28,46 ile sivri biber ve yüzde 25,06 ile taze fasulye oldu.

Domates yüzde 13,77 ucuzladı

Domates yüzde 13,77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatı düşen diğer ürünler; yüzde 12,89 ile portakal, yüzde 10,04 ile çarşaf, yüzde 9,54 ile fuel-oil, yüzde 8,81 ile çelik mutfak eşyası ve yüzde 8,50 ile limon oldu.