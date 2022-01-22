"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri ile Elmalık, Abant Kavşağı ve Yumrukaya mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları personeli güzergahta kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparken, polis ekipleri ise belirli noktalarda, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise kar özellikle Yumrukaya, Elmalık, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıbayırı, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı tarafında etkili oluyor.

Bolu Dağı'ndan kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takozu olan ağır tonajlı araçlar geçiş yapabilirken, bu şartları sağlamayan araçlar uygun şartlar sağlanana kadar yol üzerindeki dinlenme tesisleri ve park alanlarında bekletiliyor.