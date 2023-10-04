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Yerel İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi! İşte o ilçeler....
Yerel

İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi! İşte o ilçeler....

Yeniakit Publisher
2023-10-04 16:50:00 -
İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi! İşte o ilçeler....

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar ilçelerine su verilemeyecek. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte 4 Ekim tarihli su kesintisi programının ayırntıları...

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. 4 Ekim tarihli kesinti programına göre,Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar'ın bazı mahallelerine su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, planlı programı inceliyor.

4 EKİM GÜNÜ İSKİ'YE GÖRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

BAKIRKÖY:

Kartaltepe ve Yeşilköy mahallelerinin etkileneceği su kesintisi saat 15.00 civarı bitirilecek.

BEYKOZ:

Beykoz Merkez mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BEYOĞLU:

Bedrettin, Camiikebir, Halıcıoğlu, Kadımehmet Efendi, Kececi Piri, Kualksız, Küçükpiyale, Piripaşa, Sütlüce, Yahya Kahya, Çatma Mescit ve Örnektepe mahalllerinde yaşanacak kesinti bakım onarım çalışmalarından kaynaklanıyor. Kesintinin akşam 20.00 civarında bitmesi öngörülmektedir.

FATİH:

Mimar Kemalettin Mahallesinin etkileneceği kesinti saat 12.00'ye kadar sürecek.

KADIKÖY:

Fenerbahçe ve Zühtüpaşa mahallelerinin etkileneceği kesinti saat 15.30'da bitecek.

KAĞITHANE:

Gürsel, Mehmet Âkif Ersoy, Merkez ve Talatpaşa Mahallelerinin etkileneceği kesinti saat 20.00'ye kadar devam edecek.

SARIYER:

Sarıyer'de PTT Evleri Mahallesindeki kesinti saat 14.30'a kadar sürecek.

ÜSKÜDAR:

Üsküdar'da Çengelköy Mahallesinin etkileneceği kesintinin saat 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

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