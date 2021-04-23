İstanbul’un 6 milyon lirası balon oldu

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun akıllara durgunluk veren yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İmamoğlu’nun talimatıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bahane edilerek skandal bir nitelikte ihaleye çıkıldığı ve İstanbul’un milyonlarca lirasının yandaş bir firmaya paslandığı belirlendi. Sadece bir günlük bayrak süsleme işi için toplamda 5 milyon 845 bin lira tutarındaki ihalenin Karma Ajans isimli firmaya verildiği bildirildi. Karma Ajansın sahibi Kamil Reha Falay’ın, geçen yıl İBB’den 30 milyon lirayı aşkın ihale alan Ercan Saatçi’nin de yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Bir istismar ihalesi daha

Göreve geldiği günden bu yana hizmet değil algı belediyeciliği yürüten Ekrem İmamoğlu, seçmenini konsolide edebilmek adına, 16 milyon vatandaşımızın parasını çarçur ediyor. Siyasi ikbali için Gazi Mustafa Kemal’in siyasi mirasını bile istismar etmekten çekinmeyen İmamoğlu, bu uğurda bulduğu her fırsatı değerlendirmekten de geri durmuyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bahane eden İmamoğlu, İstanbul’un yüzlerce bekleyen sorununu varken bayrak süsleme ihalesi açtı. Tam 5 milyon 845 bin 950 lira tutarındaki ihale de ne hikmetse yandaş bir ismin firmasına paslanmış oldu.

İstanbullu hizmet bekliyor

Metro durakları, metrobüs ve otobüslere asılan bayraklar için 6 milyona yaklaşan bir ihale gerçekleştirilirken, ne kadarlık bir bayrak asıldığının hiçbir zaman bilinemeyecek olması da kafalardaki soru işaretini artırdı. Bütünüyle göstermelik yapılan ihale ise ilginç bir isme verildi. Astronomik rakamlardaki ihalenin kazanı sanatçı Kamil Reha Falay’ın kurucusu olduğu Karma Ajans isimli firma oldu. Salgın döneminde İstanbullu, toplu ulaşımın düzeltilmesini isterken, İmamoğlu’nun sadece süslemeye kafayı takması da oldukça manidar bir tavır olarak yorumlanıyor.

İhale yandaş firmaya

Karma Ajans’ı sahibi Falay’ın bağlantıları ise oldukça ilginç. Falay, geçtiğimiz yıllarda İBB’den üç ayrı ihalede toplamda 30 milyon lira kazanan Ercan Saatçi’nin yakın dostu. Falay’ın firmasının ilginçliği bu kadarla da sınırlı kalmıyor. İBB’den 6 milyona yaklaşan ihaleyi alan Karma Ajans oldukça yeni bir firma. Firmanın ticaret gazetesindeki sicil kaydı incelendiğinde de oldukça enterasan bilgiler göze çarpıyor. Ticaret Gazetesi’nde Karma Ajans’ın kuruluş tarihi olarak 25 Şubat 2020 yazıyor. Henüz bir senesini yeni dolduran bir firma İBB’den milyonlarca liralık parayı da, algıyı yönetmek için düzenlenen göstermelik bir ihale sonrası kasasına koymuş oluyor.