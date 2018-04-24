İstanbul'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak! Sona yaklaşıldı

Sakarya ve Düzce illeri arasında akan Melen Çayı üzerinde Karadeniz’in 7 kilometre güneyinde inşa edilen baraj tamamlandığında, İstanbul’un yıllık ihtiyacının yüzde 75’ine tekabül eden 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul’a çok yakın bir şehir olan Sakarya’nın çevresinde çeşitli ırmaklar ve çaylarla Karadeniz’e akan suların bulunduğunu söyledi. Son derece verimli su kaynakları arasında Melen Çayı’nın olduğunu belirten Balkanlıoğlu, “Melen Çayı üzerine yapılmakta olan bir barajımız var. İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere inşa ediliyor. İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayacak bir imkan bu. Yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su pompalanacak. İstanbul’daki barajların su rezervinin yüzde 75’i buradan sağlanacak” şeklinde konuştu.