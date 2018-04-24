Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak! Sona yaklaşıldı

Türkiye’nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul’un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı’nın yüzde 95’i tamamlandı.

24 Nisan 2018 Salı 11:26
İstanbul'un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak! Sona yaklaşıldı

Sakarya ve Düzce illeri arasında akan Melen Çayı üzerinde Karadeniz’in 7 kilometre güneyinde inşa edilen baraj tamamlandığında, İstanbul’un yıllık ihtiyacının yüzde 75’ine tekabül eden 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul’a çok yakın bir şehir olan Sakarya’nın çevresinde çeşitli ırmaklar ve çaylarla Karadeniz’e akan suların bulunduğunu söyledi. Son derece verimli su kaynakları arasında Melen Çayı’nın olduğunu belirten Balkanlıoğlu, “Melen Çayı üzerine yapılmakta olan bir barajımız var. İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak üzere inşa ediliyor. İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini karşılayacak bir imkan bu. Yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su pompalanacak. İstanbul’daki barajların su rezervinin yüzde 75’i buradan sağlanacak” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:26
  1. Düzce
  2. İstanbul
  3. Melen BARAJI
  4. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Biz Ermenileri katledecek olsak bırakın Osmanlı'yı...'
    1. 'Biz Ermenileri katledecek olsak..
    2. Abdülkadir Selvi açıkladı: Lobiler..
    3. Sağlık turizmine dört koldan teşvik
    4. Faize karşı topyekûn savaş! Akit'in..
    5. Ermeni zulmünden kaçanların köyü.....
    6. ABD ve Çin masaya oturuyor!
    7. Haberi alan Kim Jong dondu kaldı!
    8. Kulakları telefonda! 2 gün kaldı
    9. TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
    10. Trump ve Macron show yaptı
    11. CHP'nin beyni öldü, organlarını satıyor!
    12. İstanbul'un 50 yıllık su ihtiyacını..
    13. ABD battı batıyor!
    14. 'Sahibinden satılık parti'
    15. Terör örgütünün yeni şifresi: Çay içelim
    16. "Türklere derin bir saygı duyuyoruz"
    17. Antalya Eurasia Airshow'a hazır
    18. Akşener ile Temel Karamollaoğlu..
    19. Süresiz nafaka caiz değil
    20. Yaşar Okuyan yazdığı senaryoya ağladı...
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!