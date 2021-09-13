  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korkunç kazada acı detay! Balayından dönüyorlarmış
İstanbul'un 3 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
CHP'li başkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti
CHP tescilli örtü düşmanı
Yerel İstanbul'un 3 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Yerel

İstanbul'un 3 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'de su kesintilerinin olacağının açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 10:19:00 -
İstanbul'un 3 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 14 Ağustos 2021 Salı günü 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, 13 saat süreyle, aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

Kesinti olacak ilçeler ise şöyle:

- Ümraniye: Tüm mahalleler.

-Üsküdar: Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli Mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı.

-Ataşehir : Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa Mahallelerinin bir kısmı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay