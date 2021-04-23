İstanbul'u yönet(e)meyen İmamoğlu 'Kapatın gitsin' diyor

İstanbul'u yönet(e)meyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle tam bir kapanma istedi.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecine ilişkin "Ülkemizin tam kapanmaya ihtiyacı var. Ramazanın son 2 haftası ile bayramı da dahil ederek toplam 3 haftalık bir tam kapanmanın faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, "Yaza daha sağlıklı girmemiz için kesinlikle İstanbul'da bayramı da içine alan tam kapanma kararı alınmalı. Biz de belediyede korona nedeniyle 48 çalışanımızı kaybettik." dedi.

Virüsün dağılmasına davetiye çıkarmıştı

İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek yerine kendini şovlara veren CHP’li Ekrem İmamoğlu, yönetimini elinde bulundurduğu İBB ile koronavirüsün kol gezdiği bu dönemde reklam yapmak adına kandil simidi dağıtarak virüsün yayılmasına davetiye çıkarmıştı.

Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, çok İETT seferlerini de iptal etmişti. İETT seferlerinin aksaması otobüslerde tıklım tıklım doluluğa yol açınca vatandaşlar isyan etmişti.