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"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin üçüncü etabı 8 Eylül'de yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serilerinin üçüncü yarışı, Caddebostan'da düzenlenecek

06 Eylül 2019 Cuma 10:54
"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin üçüncü etabı 8 Eylül'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serilerinin bu yılki üçüncü yarışı, 8 Eylül Pazar günü Caddebostan'da yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Caddebostan'da koşmak ister misin?" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte 2 bin 200 İstanbullu araçsız ve trafiksiz bir ortamda koşacak.

Çetin Emeç Bulvarı'nda başlayacak koşuda, katılımcılar Suadiye Oteli önüne doğru dönüş yapacak ve Bağdat Caddesi'ne yönelecek. Bağdat Caddesi'nden Sahil Fener istikametine doğru yönelecek koşucular, başlangıç noktasında parkuru tamamlayacak. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuda, dereceye giren koşucular ödüllendirilecek.

Etkinliğin Caddebostan etabı, nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayacak.

- Yarışlar, Bakırköy ve Bebek etaplarıyla devam edecek

"İstanbul'u Koşuyorum" serisi biri özel etap olmak üzere 5 etaptan oluşuyor. Caddebostan etabı sonrası yarışlar, Bakırköy ve serinin son yarışı olan Bebek etabıyla devam edecek.

Proje, başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, Türkiye'deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek amacıyla 2016'da hayata geçirildi. Etkinlik, katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemeyi, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmeyi ve koşmaya yeni başlayanları kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmeyi amaçlıyor.

10 kilometrelik parkurlarda koşulan yarışlar, elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek "İstanbul'u Koşuyorum" madalyasını tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:54
  1. "İstanbul'u Koşuyorum"
  2. Caddebostan
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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