İstanbul’u batıran Nurettin Sözen, veliahtı İmamoğlu’na taktik verdi!

İstanbul'u çöp dağlarına teslim eden ve evlerde günlerce su kesintisine neden olan eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, CHP yandaşı Amerikancı Merdan Yanardağ'ın Tele1'ine konuştu.

Sözen’in CHP yandaşı medyanın sorularına cevapları şöyle oldu:

*UKOME’nin yapısındaki değişiklik, İBB’nin karar alamama durumu… Bunlar için “İBB ve iştiraklerini batırma projesi” yorumları yapılıyor? Siz katılıyor musunuz?

UKOME belediyenin çok önemli bir organı. Şimdi sübvanse ediyor İBB, İETT’yi. Bu durum zamanla öyle bir hale gelecek ki İBB artık ben yapamıyorum diyecek. İETT de otobüs sayısını azaltacak ve belli noktadan sonra ulaşım durabilir. Bu bilinen bir oyun ve bence sokaktaki insan da bu oyunun farkında. UKOME’deki karar Saray’dan yönlendiriliyor. Örneğin Sultanahmet Meydanı kararı da öyle, ilk defa İBB’ye yasaklandı…

*UKOME’nin eski yapısı nasıldı? Siz istediğiniz kararı alabiliyor muydunuz?

UKOME, İBB’nin ihsas kurumudur ama şimdi bu merkezde çoğunluğu hükümet yanlıları aldı. Eskiden UKOME’de sorun olmazdı. UKOME’de konunun uzmanları tavsiyelerde bulunur ve ona göre kararlar alınırdı. Şimdi yapının değişmesiyle belediye başkanlığından ne teklif gelirlerse ona karşı çıkıyorlar.

5 bin yeni taksi teklifi de bir örnek. Burada sadece halk zarar görmüyor, özel halk otobüslerinin sahipleri de zarar görüyor. İBB batmaz halk oyunun farkında. Halk zarar görür ama siyaseten bu oyunu oynayanlar kaybeder.

*’İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ denir. Sizce bu engellemelerin siyasete, seçimlere nasıl bir etkisi olur?

Hükümet partisi şaşkın durumda. Aldığı kararlarına kendisi lehine veya aleyhine olup olmayacağını hesap edemiyor. Köşeye sıkışmış. Bu UKOME kararları iktidarın aleyhine çalışır. Genel seçimlerde de aleyhine çalışır. İktidar partisi ekonomik ve siyasi sıkıntılardan dolayı çok zor durumdalar.

*Peki son olarak İmamoğlu’nun bu engellemelere rağmen performansını nasıl buluyorsunuz?

Hep söylerim belediyecilik, yerel yönetimler sosyal demokratların işidir. İmamoğlu’nu da tabii ki başarılı buluyorum.