İstanbulspor'dan Ali Dere'ye yeni sözleşme - Sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, orta saha oyuncusu Ali Dere'nin sözleşmesini uzattı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin, 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Ali Dere, bu sezon ligde forma giydiği 13 maçta 3 gol kaydetti.



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