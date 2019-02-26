0553 313 94 23

İstanbulspor'dan Ali Dere'ye yeni sözleşme

- Sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı

26 Şubat 2019 Salı 16:14
İstanbulspor'dan Ali Dere'ye yeni sözleşme


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor, orta saha oyuncusu Ali Dere'nin sözleşmesini uzattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin, 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Ali Dere, bu sezon ligde forma giydiği 13 maçta 3 gol kaydetti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:14
  1. Ali Dere
  2. Futbol
  3. İstanbulspor
  4. sözleşme
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    2. KAYÜ’de “1. İş ve Kariyer Toplantısı”..
    3. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah’ın..
    4. Yaralı kadına yoldan geçen doktorlar..
    5. "Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve..
    6. Irak Sağlık Bakanlığı: "20 bine yakın..
    7. Turkcell ve Ulak Haberleşme'den iş..
    8. Turkcell ve ULAK Haberleşme’den yerli..
    9. Afyonkarahisar’da Vergi Haftası..
    10. Bahçeli’den flaş sözler: 31 Mart..
    11. Yeni kanser tedavisi araştırma amaçlı..
    12. Göreve başlayacak bekçilere..
    13. Öğrenciler KO-MEK mutfağında mancarlı..
    14. Zarif'ten "İstifam, Dışişleri..
    15. Sosyal girişimcilik eğitimleri sürüyor
    16. Gebze’de sokaklar onarılıyor
    17. May'den Brexit resti! Anlaşmasız..
    18. Bakan Albayrak Hocalı Şehitlerini andı
    19. Kocaeli’nin yeni müfreze binasının..
    20. Son anket sonuçları açıklandı! Ankara,..
    21. Tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24..
    22. Kasada para bulamayınca güvenlik..
    23. Kuşadası’nda çiftlik evine uyuşturucu..
    24. Mızrabın Sesi Ziya Taşkent’i büyüledi
    25. Namaztepe tırmanışı gerçekleştirildi
    26. Denizli’nin 2018 yılı göç..
    27. Papua Yeni Gine, 160 kişinin öldüğü..
    28. İstanbulspor'dan Ali Dere'ye yeni..
    29. Türk Eximbank'tan Londra'da yatırım..
    30. Genç, dolmuş ve taksi duraklarını..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı