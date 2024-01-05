İstanbulluyla kafa buluyor! Ekrem 4 kat fazla metro yapmış ama ortada yeni bir metro gören var mı?

RECEP YEŞİL İSTANBUL

CHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterdi.

Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP aday tanıtım toplantısında konuşan İmamoğlu İstanbulluyla kafa buldu.

Koltukta oturduğu süre boyunca başlayıp bitirdiği tek bir metro hattı bulunmayan Ekrem İmamoğlu "eski başkanlardan 4 kat fazla metro yaptım" dedi.

İşte İstanbulluların aklıyla alay eden İmamoğlu'nun o sözleri:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Aynı anda 10 hat inşasıyla tarihin en büyük atılımını başlattık. Mart ayında açacağımız 2 yeni hattımızla birlikte göreve geldiğimizden bugüne raylı sistemlerde 65,1 km yeni hat ve 62 istasyon tamamlamış olacağız. Bu da yıllık ortalama 13 kilometreye tekabül ediyor.

Gururla ifade ediyorum ki, bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul’a kazandırdık. Bu atılım sayesinde bugün İstanbul’un toplu ulaşımında yolculuk sayıları bakımından raylı sistemlerin payını yüzde 35’ten yüzde 42’ye çıkardık. 2025 yılı sonuna kadar toplam 45,7 km daha yeni hattı hizmete sunacağız. Karayolu ulaşımına yaklaşık 9 milyar liralık yatırım yaptık. Trafiği rahatlatması için 155 kavşak tamamladık. 232 caddeyi sil baştan yeniledik. İstanbul’un kangrenleşmiş altyapı sorunlarını çözdük. İstanbul’un altyapısına 43 milyar lira yatırımla 3 bin 100 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 290 kilometre atık su hattı tamamladık. Bu sayede medya kurban bayramlarında ‘Boğaz kana büründü’ haberleri yapamaz oldu.

Terkos’tan aldığı ham suyu İkitelli Arıtma tesisimize taşıyan 33,6 km uzunluğundaki Terkos-İkitelli isale hattını tamamlayarak devreye aldık. Bu hat tam 33 kilometrelik bir metro tüneli gibi hattır. Aralarında ileri biyolojik arıtma tesisi, biyolojik atık su arıtma tesisi, içme suyu arıtma tesisleri olan 6 büyük altyapı tesisini hizmete açtık. İstanbul’un daha adil bir şehir olmasını sağladık. İlk kez bizim başlattığımız Halk Süt uygulamasıyla 257 bin çocuğa 24 milyon litre süt dağıttık. 388 bin dar gelirli aileye nakdi destek verdik. İlk kez bizim başlattığımız Anne Kart hizmetimizle 0-4 yaş arası çocuğu olan 614 bin anneye ücretsiz ulaşım hakkı tanıdık.”

"Ortada yeni bir metro gören var mı?"

2019 yerel seçimlerinde 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbul'da yaşayan vatandaşlarla aklınca dalga geçen Ekrem İmamoğlu alay konusu oldu.

İmamoğlu'nun sözlerine güldüklerini ifade eden vatandaşlar, "Ekrem 4 kat fazla metro yapmış ama ortada yeni bir metro gören var mı?" yorumunu yaptı.