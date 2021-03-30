İstanbullunun parası nasıl israf ediliyor? 458 milyonluk ihale paraları eşe dosta dağıtılmış!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB iştiraki Kültür AŞ'nin, 458 milyonluk etkinlik ihalelerini eşe dosta dağıttığı ortaya çıktı. İhalelerden 4'ünün Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'a, 3'ünün de Ercan Saatçi'ye verildiği öğrenildi. Pandemi sebebi ile ihaleye konu etkinlikler iptal edildi ama Kültür AŞ, ödenen bedelin geri alınıp alınmadığı konusunda sessiz kaldı.

11 ayrı hizmet alım ihalesi düzenlendi

Veryansın Tv'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 458 milyon TL tutarındaki iki ihalesini kazanan İBB Kültür A.Ş, 2020 yılında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin, 11 ayrı hizmet alım ihalesi düzenledi. Söz konusu 11 ihaleden 3’ünü, Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. kazandı. Eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün eski damadı olan Ercan Saatçi'ye toplamda 30 milyon 655 bin lira ihale bedeli ödendi. Öte yandan ihalelerin 4'ünü kazanan Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Ünlü'ye de 38 milyon 221 bin lira tutarında ihale ödemesi yapıldı.

Veryansın Tv, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şu soruları yöneltti:

-İBB iştiraki Kültür A.Ş, tarafından verilen yukarıdaki ihalelerin (Saatci Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri AŞ ve Birand Yapım Anonim Şti.) hangileri gerçekleşmiştir?

-İptal edilen ve ödemeleri geri çağrılan ihale var mıdır? Varsa hangileridir?